Basquete Cearense perde para o Corinthians

Mesmo com um segundo tempo mais equilibrado, o Basquete Cearense perdeu para o Corinthians, nesta terça-feira (29), no Ginásio Paulo Sarasate. A equipe paulista construiu e foi administrando a liderança no placar durante todo o tempo. Mesmo quando esteve atrás no placar. O time cearense chegou a virar no terceiro período, mas os visitantes retomaram e fecharam em 90 a 77. O próximo compromisso do Basquete Cearense é contra o Brasília, dia 5 de fevereiro, no Ginásio da ASCEB, no Distrito Federal.

O armador Brite foi o cestinha do Basquete Cearense com 18 pontos, seguido por Felipe Ribeiro, 17 pontos, Alex e Rashaun marcaram 11.

Como foi a partida

A primeira cesta do jogo demorou para sair. O Corinthians abriu o placar no Paulos Sarasate e foi construindo uma diferença que, rapidamente, o Basquete Cearense foi recuperando, ficando atrás por apenas seis pontos no primeiro quarto, 22 a 16.

Em um duelo de armadores, Brite levou a melhor em cima de Gustavinho em dois lances seguidos no início da segunda parcial. Um outro americano do Carcará foi o responsável por liderar a pontuação, Rashaun aproximou o placar e o empate em 30 a 30 veio com uma cesta do ala Sualisson. O Basquete Cearense assumiu a frente pela primeira vez na partida após lance livre do pivô Bruno Fiorotto,mas os visitantes se distanciaram novamente, 46 a 37.

No terceiro período, mais equilíbrio em quadra, com o time do técnico Bruno Savignani administrando a vantagem enquanto Brite e Felipe ajudavam o Carcará a não se distanciar muito no marcador, finalizando em 69 a 58.

Os times pontuaram pouco durante a primeira metade do último quarto. O americano Brite seguiu dando velocidade nas transições do Basquete Cearense, enquanto o Corinthians arriscou mais de longa distância. Placar final 90 a 77.