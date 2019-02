Basquete Cearense perde em casa para o São José

A noite até que iniciou bem. Com grande atuação coletiva, nos primeiros 5 minutos de jogo, o Carcará abriu uma boa vantagem de 15 a 6 no placar. Após o bom início, a defesa que vinha sendo o forte até o momento no NBB não funcionou e foi fator determinante para a derrota parcial, por 53 a 31, no 1º tempo.

No 3º quarto, com grande atuação ofensiva de Paulinho, Cobb e Rashaun, o Basquete Cearense esboçou reação e fechou o placar 12 pontos atrás, 62 a 50. No quarto derradeiro, a equipe do interior paulista conseguiu segurar o ímpeto do Carcará e venceu o confronto direto e praticamente garantiu uma vaga no G8.

Com 22 jogos disputados, o Basquete Cearense agora tem 7 vitórias e 15 derrotas e ocupa a 11ª posição e está dentro da zona de classificação para os playoffs.

O armador Paulinho Boracini foi o cestinha da noite com 28 pontos e foi o grande destaque ofensivo do jogo. O pivô Kurtz fez uma atuação segura e fechou o jogo com 11 pontos e 8 rebotes. O americano Farad Cobb anotou 9 pontos e 3 assistências. O ala-armador Rashaun Mclemore anotou 8 pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

26/02

20h - Basquete Cearense x Joinville

Local: A definir

14/03

20h - Basquete Cearense x Pinheiros

Local: A definir

24/03

11h - Minas x Basquete Cearense

Local: Belo Horizonte - MG

26/03

20h - Flamengo x Basquete Cearense

Local: Rio de Janeiro - RJ