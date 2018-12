Basquete Cearense leva a melhor em cima do Minas e fecha ano com 4ª vitória em casa

O Basquete Cearense deu mais um passo importante rumo à classificação na Copa Super 8. Nesta quarta-feira (12), o time comandado por Dannyel Russo levou a melhor em cima do Minas Tênis Clube, na Arena CFO. O triunfo marcou para o Carcará uma sequência de quatro jogos sem perder em casa. Marcações fortes, transições rápidas, enterradas, jogadas de longa distância, lances debaixo do aro, opções não faltaram para os times que realizaram um jogo equilibrado, mas foi o Carcará quem dominou a maior parte do tempo, fechando uma sequência de quatro vitórias consecutivas, 70 a 61.

O cestinha da partida foi o ala Alex com 17 pontos, seguido pelo duplo-duplo de Felipe, 15 pontos e 10 rebotes, e do pivô Kurtz com 11 pontos e 11 rebotes, além do ala Paulo, 10 pontos. "O plano era vencer as quatro partidas que tínhamos em casa, fazer uma boa defesa, que foi o mais importante, além do jogo coletivo no ataque, a força do grupo é muito grande. Agora vamos dar uma secada em alguns times para ver se conseguimos a classificação na Copa Super 8", destacou Alex.

"Essa foi uma maneira espetacular de finalizar o ano, o nosso time não começou bem, mas na reta final de primeiro turno a equipe está se encaixando, nos trouxe excelentes resultados com um grau de dificuldade imenso, fomos lá e conseguimos as vitórias. A defesa está cada vez melhor e ainda vamos buscar estratégias paras as últimas bolas, dos últimos segundos de cada ataque", afirmou o técnico Dannyel Russo.

Em janeiro, Basquete Cearense continua sua sequência de partidas em casa. No dia 9, na Arena CFO, o Carcará recebe o Paulistano, às 19h.

O jogo

A escolha pela marcação individual desde a saída de bola dos dois times fez com que o placar permanecesse com poucos pontos nos primeiros cinco minutos de jogo. O Basquete Cearense não deixou o Minas desenvolver seu ataque no perímetro, fazendo com que os mineiros buscassem Wesley e Leozão dentro do garrafão sem muita efetividade. Felipe Ribeiro e Douglas Kurtz fecharam debaixo do aro, com roubadas de bola e transições rápidas, o Carcará fechou em 15 a 8.

O time do técnico Flávio Espiga reagiu logo na volta para o segundo quarto, mas o Basquete Cearense fez ajustes na defesa, aproveitou melhor os rebotes defensivos, possibilitando os ataques de Paulo e Kurtz. Faltando dois minutos para o fim do primeiro tempo, o Minas empatou o placar na Arena CFO, até Brite e Rashaun calibrarem para três, 34 a 29.

O jogo coletivo do Carcará tanto na defesa quanto no ataque manteve o time na liderança, e aos cinco minutos de partida no segundo tempo, abriu 10 pontos. O Minas tentou movimentar a bola mais rápido no ataque, enquanto o Basquete Cearense continuou distribuindo as jogadas, vencendo mais uma parcial, 52 a 46.

Na última parcial foi a vez do ala Alex dominar com o seu arremesso de três pontos. Pelos mineiros, o armador Lucas ainda buscou o pivô Leozão no garrafão, mas a defesa dos cearenses estava atenta, além de buscar um ataque com calma e finalização certeira para conseguir sua quarta vitória consecutiva no NBB 11, 70 a 61.