Basquete Cearense fará 3 jogos decisivos, em casa, pela busca da classificação nos playoffs do NBB

Com três jogos seguidos em casa, a equipe do Basquete Cearense terá pela frente uma sequência decisiva que marcará as últimas partidas perto de seu torcedor. Na quarta-feira (13), o Carcará recebe o São José/SP, no Ginásio Paulo Sarasate, às 20h (horário cearense), em luta pela classificação nos playoffs do Novo Basquete Brasil 11 (NBB).

Capitão do time e ala-pivô, Felipe Ribeiro acredita que a força do torcedor fará diferença para o grupo nesta primeira fase.

"Com todo apoio da torcida, temos tudo para realizar grandes jogos. A equipe está bastante animada e jogar dentro de casa é sempre melhor".

"É um jogo parelho", afirma Dannyel Russo, técnico do Carcará. "Vimos quando jogamos na casa deles, onde o jogo foi decidido na prorrogação. Em todos os jogos que nos restam, é pensar no máximo de vitórias possíveis para classificar em uma boa posição".

O torcedor pode comprar os ingressos para as partidas no site do Coletivo Barato ou na sede do clube que fica localizada na Avenida Bom Luís, número 20-A, bairro Aldeota.