Basquete Cearense enfrenta o São José, nesta quarta (13), no Paulo Sarasate

O Basquete Cearense volta a quadra na noite desta quarta-feira (13), às 20 horas, quando recebe o São José/SP, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortalza. O jogo marca o início de uma série de três jogos em casa da equipe cearense visando a classificação para os playoffs do NBB.

"É um jogo parelho", afirma Dannyel Russo, técnico do Carcará. "Vimos quando jogamos na casa deles, onde o jogo foi decidido na prorrogação. Em todos os jogos que nos restam, é pensar no máximo de vitórias possíveis para classificar em uma boa posição", completou.

O torcedor pode comprar os ingressos para as partidas no site do Coletivo Barato ou na sede do clube que fica localizada na Avenida Bom Luís, número 20-A, bairro Aldeota.