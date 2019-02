Barcelona e Real Madrid se enfrentam nas semifinais da Copa do Rei

Barcelona e Real Madrid irão se enfrentar nas semifinais da Copa do Rei, enquanto o Betis terá pela frente o Valencia, após o sorteio realizado, nesta sexta-feira (1), em Sevilha.

O jogo de ida do Clássico espanhol acontecerá no Camp Nou na semana que vem, enquanto a volta será disputada no Santiago Bernabéu em 27 de fevereiro, antes do confronto entre os dois gigantes pelo Campeonato Espanhol no fim de semana de 3 de março.

Em menos de um mês serão três confrontos entre Real e Barça, que, ao mesmo tempo, estarão focados em garantir a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões.

Na outra semifinal, o Betis receberá o Valencia na semana que vem, enquanto o jogo de volta sera no Mestalla no dia 27 de fevereiro.

Além da disputa do título, o Betis tem um incentivo a mais na Copa do Rei, já que a final do torneio será disputado em seu estádio, no dia 25 de maio.