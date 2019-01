Barcelona contrata jovem holandês De Jong por €75 milhões

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia do Ajax Frenkie de Jong por cinco temporadas, uma transação no valor de 75 milhões de euros e outros 11 milhões em variáveis.

O jovem jogador, de 21 anos, "se incorporará ao clube a partir de 1 de julho de 2019", afirmou em comunicado o Barça, que disputava o passe do promissor holandês com outros gigantes da Europa, como Paris Saint-Germain e Manchester City.

"De Jong chega ao FC Barcelona depois de ter mostrado sua polivalência, visão de jogo e determinação no último passe", elogiou o clube catalão, que o considera "um dos meias de maior futuro da Europa".

De Jong, que assinou contrato com o Barça até 2024, disputou 28 jogos oficiais com o Ajax na temporada, tendo marcado quatro gols e uma assistência.