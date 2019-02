Barça treina sem Messi a dois dias de encarar Real Madrid

O argentino Lionel Messi não treinou, nesta segunda-feira (4), com os companheiros de Barcelona, a dois dias de encarrar o arquirrival Real Madrid no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

Messi não esteve em campo como os outros jogadores do Barça, enquanto o atacante francês Ousmane Dembélé, que se recupera de uma torção no tornozelo, treinou sozinho.

A incerteza gira em torno do camisa 10, que permaneceu na academia nesta segunda (4) para trabalho de recuperação.

O astro argentino sofreu uma forte entrada na coxa direita no empate por 2 a 2 com o Valencia pelo Campeonato Espanhol e precisou de atendimento médico por alguns minutos. Em seguida, voltou a campo e terminou o jogo.

"Ele tinha um pequeno incômodo, assim como outros jogadores. Vamos esperar ver o que nos dizem os médicos quando fizerem exames, mas não posso adiantar nada", explicou o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, após a partida.

Segundo a imprensa espanhola, a mensagem do Barcelona segue sendo uma de tranquilidade, mas será preciso esperar até o treino de terça-feira (5) para ver se Messi terá condições de jogo.

"Se não tiver dor, Valverde o incluirá na lista de convocados para o jogo de quarta-feira (6). Depois, jogar será uma decisão técnica", explicou nesta segunda (4) o jornal esportivo Sport.