Barbalha vence Iguatu no seu 1º jogo pela elite do futebol cearense

Com um gol aos 19 minutos de cada tempo, o Barbalha surpreendeu o Iguatu, na tarde deste domingo, no Estádio Romeirão, na estreia da Raposa no Campeonato Cearense de 2019.

Os dois times travaram um duelo em grande movimentação, com chances surgidas para ambos os lados, mas o time comandado pelo técnico Washington Luiz foi mais efetivo na hora de finalizar.

O primeiro gol do time da casa surgiu em uma cobrança de falta ensaiada, aos 19 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo Sadrack cobrou falta para o seu companheiro,. Vanderlan, que estava curiosamente na barreira adversária. O atlleta deu a volta nos seus marcadores e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Fábio Lima.

O Iguatu bem que poderia ter empatado, aos 36 minutos, quando o meia Elanardo cobrou pênalti, praticamente atrasando para o goleiro Léo, que caiu no canto esquerdo e defendeu.

Para a segunda etapa, os dois times voltaram acelerados e o Barbalha marcou o segundo gol, em contra-ataque, aos 19 minutos. A bola foi lançado da esquerda e o atacante Bruno se livrou de um marcador, já na área, para chutar forte e ampliar para 2x0.

Na próxima rodada, o Iguatu recebe agora o Horizonte no dia 12 e o Barbalha joga fora contra o Guarany, dia 13.