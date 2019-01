Barbalha vence Floresta e abre vantagem na liderança

O Barbalha derrotou o Floresta, na noite desta quinta-feira (24), por 3 a 2, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Cearense.

Com o resultado, o time do Cariri chega aos 11 pontos e abre vantagem de dois pontos em relação ao segundo colocado, o Atlético/CE, que nove. Do outro lado, o Floresta caiu para o quarto lugar, com 7 pontos, após a derrota.

Bruno Paraíba foi o artilheiro do jogo com dois a favor do Barbalha, que ainda teve Netinho marcando o terceiro gol. Do lado do Verdão da Vila, Paulo Vyctor e Tavares descontaram, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Na próxima rodada, o Barbalha encara o Guarani de Juazeiro, no próximo domingo (27), a partir das 16 horas. O Floresta recebe o Horizonte, no Estádio Domingão, em mesmos dia e horário.

Veja a classificação atualizada:



Fonte: FCF

Saiba mais detalhes.