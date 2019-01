Barbalha é campeão da primeira fase do Cearense 2019

O Barbalha arrancou um empate em 1x1 com o Ferroviário, na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Presidente Vargas e com isso conquistou o título da primeira fase do Campeonato Cearense de forma invicta. O empate manteve a Raposa dos Verdes Canaviais na liderança da primeira fase, com 15 pontos ganhos e lhe garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2020.

Jogadores do Barbalha comemoram gol contra o Ferroviário Xandy Rodrigues

O jogo foi bastante disputado e a igualdade no marcador acabou fazendo justiça às equipes. O Ferroviário abriu o placar aos 39 minutos do segundo tempo, quando Emerson Catarina puxou o contra-ataque e tocou para o centroavante Isaac, que bateu rasteiro, cruzado e fez 1x0. O Barbalha empatou aos 44 minutos da etapa final. Diego Viana cruzou na área, a defesa do Ferrão rebateu mal, a bola subiu e o centroavante Bruno Paraíba deu uma bicicleta magistral, empatando o jogo, que valeu o título da primeira fase. A renda somou R$ 1.785,00, para um público pagante de 195 torcedores. O Ferrão, que não aspirava a mais nada, utilizou o time reserva.

O concorrente direto ao título do Barbalha era o Atlético Cearense, que perdeu para o Guarany de Sobral no Junco, por 1x0, gol de Brunão, cobrando pênalti aos 43 minutos do segundo tempo. Ainda pela sétima rodada do Cearense, Floresta e Horizonte empataram em 1x1, no Estádio Domingão, com gols de Erisson para os visitantes e Rômulo para o Galo.

Com a vitória do Guarany de Sobral, o Atlético/CE ficou sem chances de levantar o troféu da 1ª fase, terminando na 2ª colocação Wellington Macêdo

No Estádio Morenão, o Iguatu goleou o Guarani de Juazeiro por 3x0, com gols de Canga, duas vezes e Lucas. Mesmo ganhando, o Iguatu está rebaixado junto com o Guarani para a Segunda Divisão local.

Floresta e Horizonte ficaram no empate no Domingão e avançaram para a 2ª fase Kid Junior

São esses os seis clubes classificados para a segunda fase do Campeonato Cearense: Barbalha, Atlético Cearense, Ferroviário, Guarany de Sobral, Floresta e Horizonte. Esses clubes se juntarão a Ceará e Fortaleza na disputa do título máximo do Estadual. Nessa quinta-feira (31), a Federação Cearense de Futebol divulgará a tabela dos jogos, com início no próximo fim de semana.