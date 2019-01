Balotelli deixa Nice e reforça ataque do Olympique de Marselha

O atacante Mario Balotelli mudou de time, mas vai continuar jogando no futebol francês. Nesta quarta-feira, o jogador italiano acertou sua transferência do Nice para o Olympique de Marselha. Segundo o clube, o contrato tem duração de apenas seis meses.

Apesar do contrato curto, o atleta de 28 anos ainda não sabe quando fará sua estreia pelo novo time. Sem jogar desde o início de dezembro, ele vai precisar de algumas semanas para recuperar o preparo físico. A diretoria do Olympique evitou projetar uma data de estreia para o reforço.

Os dois clubes envolvidos na negociação não revelaram qualquer detalhe sobre os valores da transferência. De acordo com a imprensa francesa, ele deve receber 3 milhões de euros (cerca de R$ 12,8 milhões) pelo período completo de contrato.

Em comunicado, o Nice agradeceu ao jogador pelos gols e atuações com a camisa do clube pelo período de dois anos e meio. "Como os caminhos se separam hoje, o Nice gostaria de agradecer ao Mario pelas suas duas temporadas e meia no clube. Recebido de braços abertos pelo clube e seus torcedores, o atacante não decepcionou as esperanças depositadas nele em sua chegada, pelo contrário. Seus 43 gols foram decisivos nos resultados das duas últimas temporadas", registrou o clube.