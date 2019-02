Avaí faz proposta e aguarda resposta do atacante Edson Cariús, do Ferroviário

O Avaí oficializou o interesse no atacante Edson Cariús, do Ferroviário, para as disputas da Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube de Santa Catarina já fez a proposta para o atacante e aguarda por uma resposta positiva.

O presidente do Avaí, Francisco Battistotti, confirmou o interesse no jogador. "Procuramos ele já em 2018, mas não deu o acerto porque tinha jogado por três clubes e não poderia vir para o Avaí. Esse ano, fizemos a proposta e estamos aguardando. Ele jogou contra o Corinthians e foi um destaque, mas espero que a proposta inicial aconteça. Se vir, tudo certo, se não, temos outras opções", falou à CBN/Diário.

Cariús é o artilheiro do Campeonato Cearense, com oito gols em sete partidas disputadas. Em 2018, ele terminou a Série D do Brasileiro com 11 tentos anotados.

Já na última quarta-feira, o goleador do Ferrão voltou a chamar a atenção de todos ao marcar dois gols contra o Corinthians, na Copa do Brasil.