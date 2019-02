Atuação de Marcelo no clássico volta a gerar polêmica sobre sua situação no Real

A fase de Marcelo no Real Madrid não é boa e isso já vem de algum tempo. Com críticas às suas performances, ao excesso de peso e aos rumores que apontam o lateral-esquerdo na Juventus do amigo Cristiano Ronaldo na próxima temporada, o brasileiro passa por momentos turbulentos no clube espanhol que defende há 12 anos e é um dos líderes do elenco - é o segundo capitão, só atrás do zagueiro Sergio Ramos.

O último capítulo desta má fase foi o empate por 1 a 1 no clássico contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, em Barcelona, na última quarta-feira, pela rodada de ida das semifinais da Copa do Rei. Marcelo foi criticado pela sua atuação, especialmente no lance do gol do time catalão. Nele, não acompanhou de perto o atacante brasileiro Malcom, que estava sem marcação dentro da área para pegar um rebote da bola, que havia batido na trave, e balançar as redes.

Depois do clássico, o lateral-esquerdo foi elogiado pelo técnico Santiago Solari. "Marcelo é o segundo capitão, 100% voltado ao Real Madrid e sempre coloca o clube em primeiro lugar", disse o treinador sem falar sobre algum lance do jogo em específico. "Nós sempre trabalhamos para que nossos jogadores possam render o máximo que podem", completou.

Mas os elogios de Solari a Marcelo não parecem ser frequentes desde que o argentino assumiu o comando do Real Madrid com a demissão de Julen Lopetegui no final de outubro do ano passado. E o mês de janeiro foi péssimo para o brasileiro, que parece ter perdido a confiança do técnico e pouco jogou no Campeonato Espanhol - foi substituído pelo jovem Sergio Reguilón, de 21 anos e cria das categorias de base do clube.

No começo do ano, as críticas foram pesadas depois da derrota por 2 a 0 para a Real Sociedad, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Após falhar no primeiro gol do time basco, Marcelo deixou o gramado sob muitas vaias da torcida. Desde então, ficou no banco de reservas contra Betis e Sevilla e contra o Espanyol só entrou aos 33 minutos do segundo tempo. Solari só o escalou como titular na Copa do Rei porque aproveita a competição para dar um descanso aos principais astros.

Marcelo defende o Real Madrid há 12 anos, quando foi contratado para substituir Roberto Carlos na lateral esquerda, já levantou quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa e foi eleito o melhor do mundo na posição pela FifPro, o sindicato dos jogadores profissionais, nas últimas quatro temporadas.

Mas pode ser que seus dias no clube estão contados. Os rumores são grandes sobre sua ida à Juventus na janela de transferências internacionais do próximo verão europeu, em julho e agosto deste ano. Na Itália, voltaria a jogar com Cristiano Ronaldo, um de seus melhores amigos que defendia o Real Madrid até o meio do ano passado. Além do brasileiro, os nomes do colombiano James Rodríguez e do espanhol Isco também são cotados no time de Turim.

E tudo isso acontece em um período decisivo para o Real Madrid na temporada. Além das semifinais da Copa do Rei contra o Barcelona, o time merengue encara o clássico contra o rival Atlético de Madrid, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, e na próxima quarta-feira enfrenta o Ajax, na Holanda, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, competição na qual foi campeão nas últimas três edições.