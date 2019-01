Através de rede social, Marcinho se despede do Fortaleza

Um dos destaques do Fortaleza na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Marcinho fez uma publicação, em sua rede social, se despedindo do Fortaleza. O atacante estava no Tricolor, por empréstimo do Internacional/RS, desde junho de 2018.

Autor de três gols em 25 jogos disputados na segunda divisão nacional, o jogador agradeceu o apoio da torcida, dos companheiros e disse ter sido muito feliz vestindo a camisa do Leão do Pici.

"Não digo que isso é uma despedida, mas sim um até logo", disse o jogador de 23 anos.

Marcinho chegou ao Fortaleza, por empréstimo do Inter, no meio de 2018 e deve seguir para o futebol asiático.