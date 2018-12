Atlético-PR bate o Junior Barranquilla nos pênaltis e conquista Sul-Americana

Demorou 94 anos, mas o primeiro título internacional do Atlético-PR não poderia ser mais emocionante. Em uma decisão que teve de tudo nessa quarta-feira (12), o time rubro-negro derrotou o Junior Barranquilla nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e ficou com a taça da Copa Sul-Americana diante de uma Arena da Baixada lotada.

Se abriu o placar e dominou no primeiro tempo com Pablo, aos 23 da etapa inicial, o Atlético-PR viu tudo dar errado a partir daí. O gol do empate no início do segundo tempo surgiu com Teo Gutiérrez e gerou um apagão nos donos da casa. O time paranaense perdeu dois de seus destaques por problemas físicos - Pablo e Nikão - e na prorrogação, o visitante ainda desperdiçou um pênalti. O cenário era dos piores.

Mas nada disso derrubou o Atlético-PR, que se fortaleceu. A decisão foi justamente para o fundamento em que o Junior mostrou dificuldade, as penalidades, e aí o time paranaense brilhou: converteu quatro de suas cinco cobranças e viu o adversário desperdiçar duas, explodindo a festa da torcida nas arquibancadas e deixando a taça na Arena da Baixada.

Ficha técnica

Atlético/PR 1 (4) X (3) 1 Junior Barranquilla

Gols: Pablo, aos 26 minutos do primeiro tempo. Teo Gutiérrez, aos 12 minutos do segundo tempo.

Árbitro: Roberto Tobar (Fifa/Chile).

Cartões amarelos: Jonathan, Wellington (Atlético-PR); Yony González, Narváez, Jeferson Gómez, Piedrahita (Junior Barranquilla).

Renda: R$ 2.084.560,00.

Público: 40.263 torcedores.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Atlético/PR: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho González (Wellington) e Raphael Veiga; Nikão (Marcinho), Marcelo Cirino (Rony) e Pablo (Bergson). Técnico: Tiago Nunes.

Junior Barranquilla: Sebastián Viera; Piedrahita, Jeferson Gómez (Jonathan Ávila), Rafael Pérez e Gabriel Fuentes; Narváez, James Sánchez (Yony González), Cantillo e Barrera (Daniel Moreno); Luis Díaz e Teo Gutiérrez. Técnico: Julio Comesaña.