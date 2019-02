Atlético/CE vence Joinville/SC no PV e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil

O Atlético/CE recebeu o Joinville/SC, na noite desta quarta-feira (6), no estádio Presidente Vargas, pela estreia da Copa do Brasil e venceu pelo placar de 2 a 0 com dois gols do camisa 11 Daniel Itapajé.

Aos 36 da primeira etapa, Zizu foi derrubado na área pelo goleiro adversário. Dudu Itapajé cobrou pênalti e converteu, abrindo o placar para os donos da casa.

Já na segunda etapa, com o relógio marcando 22 minutos, Dudu Itajapé marcou mais um. Após cobrança de falta na área, a bola bateu na trave. Na continuidade, o camisa 11 aproveitou para marcar o segundo gol dele e da Águia da Precebura.

Com a vitória, o Atlético passou para a segunda fase da competição onde irá enfrentar o vencedor de Brusque/SC e Atlético/GO.