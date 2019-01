Atlético/CE vence e assume a liderança do Cearense; Iguatu e Horizonte empatam

Dois jogos movimentaram a segunda rodada do Campeonato Cearense. No PV, o Atlético/CE engatou a segunda vitória consecutiva, desta vez contra o Floresta (4º lugar), e assumiu a liderança do Cearense. Em jogo movimentado, o time da Precabura venceu por 3 a 2. Pela Águia, Ronaldo, Zizu e Danielzinho marcaram. Paulo Vyctor e Zé Carlos descontaram para o Verdão.

Tudo igual

Em Iguatu, o time da casa ficou no empate por 1 a 1 com o Horizonte, somando o seu 1º ponto na competição e segue na 6ª posição. Tiago abriu o placar para o Azulão, mas Wesley, de pênalti, empatou para o Galo do Tabuleiro. A equipe da Região Metropolitana de Fortaleza está em 5º lugar.

Neste domingo, mais dois jogos completam a rodada da primeira fase do Estadual. Lanterna, o Ferroviário pega o Guarani em Juazeiro do Norte, às 16h. A partida tem transmissão ao vivo pela Rádio Verdes Mares e Diário do Nordeste (tempo real). Na outra partida, o Guarany de Sobral enfrenta o Barbalha, também às 16h

Em Iguatu, o time da casa não obteve vitória contra o Horizonte. Foto: Honório Barbosa