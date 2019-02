Atlético-CE anuncia Valdo Bacabal como reforço ofensivo para temporada 2019

O atacante Valdo Bacabal foi anunciado pelo Atlético Cearense nesta segunda-feira (4), como novo reforço ofensivo para temporada 2019. Em 2018, o atacante atuou pelo Ferroviário, onde atuou em 16 partidas e marcou três gols. O jogador vem do clube catarinense Hercílio Luz.

Natural de Bacabal, o atacante de 26 anos chega para ajudar o Atlético Cearense nas disputas da segunda fase do Campeonato Cearense e Copa do Brasil. Com passagens em clubes como Guarani, Ferroviário e Tombense, Valdo é mais uma nova opção para o setor de frente da Águia, que agora conta com 8 atletas.

Ficha Técnica

Nome: Francivaldo Lima Pereira

Posição: Atacante

Nascimento: 23/07/1992 (26)

Naturalidade: Bacabal/MA

Altura: 1,74M

Clubes: Guarani/SP, CA Taguatinga/DF, Balsas/MA, Cordino/MA, Inter de Lages/SC, Tombense/MG, Atlético Tubarão/SC, Ferroviário/CE e Hercílio Luz/SC