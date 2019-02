Atletas do Bangu são hospitalizados após incêndio em alojamento

Dois jogadores do Bangu e um soldado acabaram hospitalizados, nesta segunda-feira (11), depois de um incêndio ocorrido no alojamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro.

O estado dos hospitalizados não preocupa. Os dois atletas, que pertencem ao time de juniores, seriam liberados ainda nesta segunda.

De acordo com Alfredo Sampaio, técnico do time profissional do Bangu, um dos jogadores internados, que tem bronquite, permanece em observação. O outro atleta se encontra em melhor quadro.

Em nota, a Aeronáutica confirmou que ambos estão "estáveis" e sem qualquer perigo. "Dois dos atletas recebem atendimento médico no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos (HAAF) e encontram-se estáveis. O princípio de incêndio foi prontamente controlado. As causas do incidente serão investigadas", informou.

Todos os jogadores do Bangu que estavam no alojamento na hora do ocorrido vão passar por exames. O processo é uma determinação médica por precaução; nenhum deles, no entanto, ficará hospitalizado.

O incêndio nas instalações da Aeronáutica ocorre menos de uma semana após a tragédia no CT Ninho do Urubu, do Flamengo. Dez meninos das categorias de base, instalados em uma estrutura temporária no moderno espaço de treinos da equipe rubro-negra, morreram na última sexta-feira.

Custo do CT

O local do acidente é uma das principais casas do esporte militar no Brasil. O local, inaugurado em 2016, é gerido pela Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA) e mais conhecido pelo nome do bairro onde está localizado: o Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. O custou total das oras de modernização do local foi de R$ 58,2 milhões.

Nomeado Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, o CT pertence à Universidade da Força Aérea (UNIFA) e foi inaugurado pouco antes da Rio-2016. Depois, cedido, por empréstimo, ao Comitê Organizador dos Jogos. Ali foram modernizados uma piscina aquecida e coberta, dois ginásios, uma pista de atletismo e um hotel para 142 pessoas.

Antes da Olimpíada, o local foi a base de treinamento para a seleção brasileira de atletismo, que fez um camping fechado no local e utilizou o hotel. Em diversas ocasiões o local recebeu treinamentos da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que chegou a montar um projeto social no local. No ano passado, o Campo dos Afonsos recebeu o Mundial Militar de Natação.

A competição recebeu um investimento de R$ 1,1 milhão do Ministério do Esporte, em convênio firmado com o Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. O evento envolveu 131 atletas, de 12 países: Alemanha, Canadá, França, Índia, Iraque, Luxemburgo, Polônia, Rússia, Sri Lanka, Suíça e Ucrânia, além, é claro, do Brasil.