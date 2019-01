Atacante Willie é apresentado pelo Ceará: "Trabalhando forte"

Após os trabalhos realizados nesta sexta-feira, a diretoria do Ceará apresentou à imprensa mais um dos recém-contratados para essa temporada. O baiano Willie, de 25 anos, chegou para reforçar o setor ofensivo do Ceará. Em 2018, o atacante estava atuando no futebol suíço, no Servette, onde participou de 28 jogos, marcando dez gols. Além de jogar em clubes internacionais, Wille defendeu grandes clubes brasileiros como Vasco, Atlético-GO e Vitória.

- É uma grande realização. Poder atuar em um time da grandeza que o Ceará tem, me deu uma grande motivação e vontade de dar meu melhor dentro de campo.

Willie afirmou estar feliz com a casa nova. Para o atacante, voltar ao Brasil e jogar em um clube como o Ceará serve como motivação maior ainda.

- Espero poder ajudar o time da forma que o técnico Lisca decidir. Estamos trabalhando forte e, se Deus quiser, iremos alcançar os objetivos traçados para 2019 - pontuou.

Confira a ficha técnica do atleta:

Willie Hortencio Barbosa

Apelido: Willie

Posição: Atacante

Data de Nascimento: 15/05/1993 (25 anos)

Naturalidade: Caravelas/BA

Peso: 64kg

Clubes: Vitória/BA, Vasco/RJ, América/MG, Atlético/GO, Red Bull Brasil/SP, Bragantinho/SP, FC Botosani (Romênia), Apollon Smyrnis (Grécia), Servette (Suíça) e Ceará/CE