Atacante Junior Santos, da Ponte Preta, negocia com Fortaleza

Na lista de possíveis reforços para a disputa da elite do futebol brasileiro, o Fortaleza confirmou interesse no atacante Júnior Santos, neste domingo (16). Com 24 anos, o atleta disputou a última temporada pela Ponte Preta, tendo marcado oito gols na Série B, e pode ser anunciado já no início na semana.

Natural de Conceição do Jacuípe/BA, o atleta despontou como profissional apenas em 2017, quando atuou no clube paulista Osvaldo Cruz. Tendo defendido também o Ituano, o jogador acumula 46 jogos e 12 gols no ano.

Com estreia prevista para o dia 15 de janeiro na Copa do Nordeste contra o Náutico, primeiro jogo da temporada, o Leão anunciou a contratação do lateral Carlinhos, que veio do América/MG. O time comandado por Rogério Ceni também efetuou as renovações de contrato do goleiro Max Wallef, volantes Felipe e Derley, além do atacante Éderson.