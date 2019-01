Atacante João Paulo é regularizado e pode jogar domingo pelo Ceará

Nesta tarde, o atacante João Paulo teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ganhou condição de jogo no Ceará. Se a regularização tardia não pemite que o jogador esteja disponível para o duelo de hoje às 20 horas no Castelão, pela Copa do Nordeste, João Paulo poderá atuar no domingo, 20, contra o Ferroviário pela Taça dos Campeões Cearenses, jogo às 16 horas no Castelão.

João Paulo chegou a atuar como titular em alguns treinos com Lisca no início de temporada, mas com sua demora da regularização, ele passou a treinar na equipe reserva.

Contratado no dia 30 de dezembro, o atacante de 22 anos pertencia ao São Paulo/SP, clube onde foi revelado e estava atuando pelo Criciúma/SC clube no qual jogou a Série B.