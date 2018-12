Atacante Edinho está próximo de retornar ao Fortaleza

O mercado da bola cearense segue movimentado nos bastidores dos clubes. Com as diretorias prometendo reforços antes mesmo da virada de ano, o Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza está próximo de conseguir o retorno do atacante Edinho, que pertence ao Atlético/MG. Segundo fontes ligadas aos atleta, o objetivo da comissão técnica é obter um empréstimo nos mesmos moldes do meia Dodô, que também tem contrato com o Galo, mas atuou pelo Leão no título da Série B.

A solicitação partiu do próprio Rogério Ceni, que trabalhou com o jogador nesta temporada durante o Campeonato Cearense e início da Segundona, após negociações junto do CSA/AL. Com 24 anos e formado na base tricolor, o jogador teve uma breve passagem e partiu para o time mineiro em julho passado, assinando contrato até 2023. No entanto, uma lesão muscular na estreia o afastou dos gramados por dois meses, fazendo o atleta perder espaço na nova equipe.

Atacante fez 25 jogos pelo Fortaleza na atual temporada e marcou 4 gols Foto: Kid Júnior

Ao todo, foram apenas seis partidas no Atlético/MG e 83 minutos em campo. Já pelo Fortaleza, Edinho participou de 25 jogos e marcou quatro gols nesta temporada. Caso a contratação se confirme, o atacante vem para a sua segunda passagem pelo Tricolor, onde começou a carreira e foi negociado com o Avaí/SC, em 2014.

Buscando opções para fortalecer o plantel que disputará a Série A em 2019, a diretoria do Fortaleza já anunciou o lateral Carlinhos, que veio do América/MG. O clube também efetuou as renovações de contrato do goleiro Max Wallef, volantes Felipe e Derley, além do atacante Éderson.