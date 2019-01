Atacante de arrancada, Júnior Santos diz se espelhar no sucesso de Gustavo no Fortaleza

Baiano de Conceição do Jacuípe, o centroavante Júnior Santos, de 24 anos, traz a versatilidade na linha de frente, como uma de suas marcas para mostrar no Fortaleza em 2019. Ele tanto joga como centroavante fixo, como também atua pelas beiradas do campo, tal como atuou no Ituano e na Ponte Preta, pela qual marcou nove gols na Série B de 2018.

Desde o ano passado o Fortaleza tinha interesse na contratação de Júnior Santos, conforme disse o diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula Pessoa. "Ele fez uma excelente Série B pela Ponte Preta e chamou a atenção de todos. É um centroavante muito forte, que também pode jogar pelo lado o campo. E já havia chamado a atenção do Fortaleza quando atuou pelo Ituano. Já houve um namoro com o clube, mas a Ponte Preta foi mais feliz em contratá-lo", revelou o dirigente.

O atacante participou de todos os jogos da Ponte Preta na Segundona de 2018, marcando 9 gols. O atleta disse que tem sua história um pouco parecida com o artilheirio Gustavo, que marcou 30 gols na temporada com a camisa tricolor, se tornando o principal artilheiro do país.

"Na verdade, eu admiro muito o trabalho do Gustagol. A história dele é um pouco parecida com a dele. Ele passou pelo Corithians e pelo Bahia e infelizmente não foi muito bem, mas chegando aqui, arrebentou e fez um ótimo trabalho, ajudou o time a voltar para a primeira divisão. Comecei no Osvaldo Cruz, no Ituano e Ponte Preta e chego ao Fortaleza com o mesmo objetivo que o Gustagol teve e espero fazer também um ótimo trabalho", comparou.

Júnior Santos também afirmou que admira muito o técnico Rogério Ceni. "É um ídolo para muitas pessoas e para mim também. Como jogador conquistou muitos títulos e, se não me engano, é o maior goleiro artilheiro. Como técnico fez uma excelente campanha pelo Fortaleza".

Sobre os três anos de contrato, o atleta comentou: "Independentemente da maneira como estamos vindo, se comprados ou emprestados, temos que dar o sangue, batalhar dentro de campo, dar os 100% em campo para que o Fortaleza no gramado seja bem representado".

Além de Júnior, o Fortaleza também conta com os seguintes atacantes: Ederson, Romarinho, Júnior Santos, Edinho, Pedro Júnior, Bruno Mota e Mateus Alessandro.