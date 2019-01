Assista como foram as encaradas do UFC Fortaleza durante o 'Media Day'

Um clima amistoso (até certo ponto) marcou as encaradas do UFC Fortaleza, que acontece neste sábado (3), na capital cearense. Os lutadores deram entrevistas aos jornalistas que compareceram ao Hotel Gran Marquise e depois subiram para a primeira encarada. Nesta sexta-feira, acontece a famosa pesagem oficial, quando os atletas estarão frente a frente novamente.

Veja como foram as encaradas do UFC Fortaleza:

O UFC Fortaleza acontece no sábado, a partir das 19h, no Centro de Formação Olímpica. O Sistema Verdes Mares fará ampla cobertura do evento em todas as suas plataformas, inclusive com transmissão da TV Verdes Mares das duas últimas lutas após o programa Altas Horas.

Serviço

UFC Fortaleza

Horário: 19hs

Local: ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Ingressos: a partir de R$ 75. Vendas pelo site Tudus.com.br ou no Shopping Iguatemi.

Card do evento

PRINCIPAL

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-pena: José Aldo x Renato Moicano

Peso-meio-médio: Demian Maia x Lyman Good

Peso-leve: Charles do Bronx x David Teymur

Peso-meio-pesado: Johnny Walker x Justin Ledet

Peso-palha: Livinha Souza x Sarah Frota

PRELIMINAR

Peso-médio: Anthony Hernandez x Markus Maluko

Peso-mosca: Mara Romero Borella x Taila Santos

Peso-meio-médio: Thiago Pitbull x Max Griffin

Peso-pesado: Júnior Albini x Jairzinho Rozenstruik

Peso-galo: Ricardo Carcacinha x Said Nurmagomedov

Peso-mosca: Magomed Bibulatov x Rogério Bontorin

Peso-galo: Geraldo de Freitas x Felipe Cabocão