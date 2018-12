Assim como Atlético/PR, Ceará, Fortaleza e Ferroviário já tiveram mudanças em escudos

Mario Celso Petraglia, presidente do Atlético/PR, anunciou nesta terça-feira (11) mudanças no escudo, grafia e uniforme do clube, além de ter um novo mascote. Segundo o mandatário do clube curitibano, a intenção é "resgatar o passado". As alterações foram motivos de vários comentários, em sua maioria contra, nas redes sociais do país inteiro. Mas mudanças assim não são exclusivas do clube paranaense. Desde suas fundações, os clubes Ceará, Fortaleza e Ferroviário também já fizeram diversas mudanças em seus emblemas.

Clube mais velho do Estado do Ceará, o Rio Branco Football Club foi fundado em 2 de junho de 1914 e tinha as cores branca e lilás. De 1915 em dia a time do bairro de Porangabuçu mudou para Ceará Sporting Club, nome em que o Vovô carrega até hoje, e passou a usar o preto e branco em seus uniformes, cores tradicionais do Campeão da Copa do Nordeste de 2015.

Fundado em 18 de outubro de 1918, o Tricolor iniciou sua história sendo Fortaleza Sporting Club e assim foi chamado até a Segunda Guerra Mundial. Desde 1940, por decreto do Governo, seu nome mudou para Fortaleza Esporte Clube. Campeão da Série B deste ano, o Leão modificou o escudo oito vezes. A última mudança tem uma alteração de muita importância. O time do Pici acrescentou a estrela amarela do título nacional em seu slogan.

O mais novo dentre os três maiores clubes do estado, o Ferroviário Atlético Clube iniciou em 9 de maio de 1933 e foi o único entre os três grandes da capital que não sofreu com mudanças em seu nome. Tradicional, o atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro fez confrontos inesquecíveis contra grandes equipes nacionais, além de ter feito um amistoso preparatório contra Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de 1968, realizado na Cidade do México. Além disso, o primeiro cearense a vestir a camisa verde e amarela foi o atleta Zé de Melo, em 1959, atacante do Tubarão da Barra.

Em seu escudo, foram o total de 10 alterações durante os 85 anos de história do clube da Barra do Ceará. A mais recente aconteceu neste ano. O clube coral colocou uma estrela amarela acima de seu emblema em alusão ao título da quarta divisão nacional.