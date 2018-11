Artilheiro na Itália usa videogame para conhecer colegas de time

Atuar em um grande centro do futebol mundial é o sonho de todo jogador brasileiro, a partir do momento em que se estabelece em um time por aqui. Por "grande centro do futebol mundial" leia-se Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália - em uma escala menor, a França. São os países que possuem as ligas mais badaladas e endinheiradas da Europa.

O sonho não costuma ser diferente entre os futebolistas não brasileiros. Por exemplo, na Polônia, os jovens bons de bola também almejam disputar uma competição bem mais gabaritada que a Ekstraklasa (a liga polonesa). Jogar no Legia Varsóvia, no Lech Poznan, no Wisla Cracóvia ou em um dos demais 13 clubes da primeira divisão pode até ser uma realização para um atleta local, porém o objetivo maior é estar em um Barcelona, Real Madrid, Milan, Juventus, Manchester (City ou United), ou Bayern de Munique.

Aconteceu com Krzysztof Piatek, centroavante do KS Cracóvia. Depois de uma temporada 2017/2018 goleadora (21 gols em 36 partidas), o jogador de 22 anos (hoje tem 23) chamou a atenção de uma equipe da primeira divisão da Itália. A proposta trazida por seus empresários era do Genoa. Fundado em 1893, o clube foi o primeiro campeão italiano, em 1898, e acumula nove títulos - é o quarto maior vencedor, atrás só de Juventus (34), Inter e Milan (ambos 18).

Sem conhecer um único jogador do elenco, Piatek passou a praticar com o clube no video game Foto: reprodução/Genoa

Entrosamento virtual

Piatek aceitou a transferência no meio deste ano. Do Genoa, não tinha ideia de um único nome no elenco, isso o incomodava. Então, para se familiarizar com os nomes e com as posições de cada futuro companheiro, decidiu usar o que tinha à mão: o jogo virtual Fifa, no PlayStation. Dessa forma, uniria o útil (conhecimento) ao agradável (diversão).

Pode ter sido coincidência, mas o fato é que, depois de ter conhecido os colegas no jogo da Fifa, Piatek mostrou em campo afinidade imediata com Pandev (macedônio), Lazovic (sérvio), Kouamé (marfinense), Hiljemark (sueco) e companhia. Nos sete primeiros jogos no Italiano, foram nove gols. Na estreia na Copa da Itália, anotou os quatro da goleada (4 a 0) no Lecce. Ao todo, 13 gols em oito jogos, marca impressionante que o conduziu à seleção polonesa para a disputa da Liga nas Nações.