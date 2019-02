Artilheiro do Ceará na temporada, meia Chico é o único que atuou em todos os jogos do Vovô

Um dos reforços do Ceará para a temporada 2019, o meia Chico, vem se destacando neste início de ano com boas atuações e belos gols com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.

Não é à toa que o jogador de 27 anos, que tem experiência no futebol internacional, é o artilheiro do time com três gols marcados e, ainda, é o único atleta do elenco a atuar em todos os jogos do Ceará neste início de temporada.

Ao todo, Chico jogou em duas partidas do Estadual, três da Copa do Nordeste, uma da Copa do Brasil, e também na decisão da Taça dos Campeões Cearenses. O outro jogador que mais atuou pelo Vovô, até então, é o zagueiro Valdo (6 jogos).

Confira o belo gol marcado pelo camisa 30 do Vovô na partida dessa quarta-feira (13), na vitória do Ceará contra o Horizonte, pelo Estadual: