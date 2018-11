Artilheiro do Brasil em 2018, Gustavo se despede do Fortaleza

O atacante Gustavo, o "Gustagol", usou o instagram para se despedir do Fortaleza, após o encerramento da temporada de 2018. O ex-camisa 9 do Tricolor deve voltar ao Corinthians/SP, clube que detém os direitos do jogador.

Gustavo chegou ao Fortaleza já animando a torcida. No seu primeiro jogo, ante o Uniclinic, pelo Campeonato Cearense deste ano, o atacante marcou 4 gols. Foi o artilheiro do Cearense com 16 gols e vice-artilheiro da Série B, com 14, mesmo passando por lesão na mão, que o tirou de parte da disputa do Brasileiro.