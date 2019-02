Artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, Gabriel Novaes acerta com o Barcelona

Artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, o atacante Gabriel Novaes foi anunciado como reforço do Barcelona, nesta terça-feira (5). O jogador de 19 anos, campeão do torneio juvenil com a camisa do São Paulo, vai defender o time B do clube espanhol.

Novaes acertou contrato de empréstimo com o Barça até junho de 2020, com opção de compra ao fim do vínculo atual. O atacante se destacou na Copinha ao marcar dez gols, sendo um deles na final, e liderar o ataque do time que ficou com o título.

O interesse do Barcelona no atleta brasileiro já era conhecido desde a reta final da competição juvenil. Por isso, o clube paulista se antecipou e renovou o contrato do jogador por cinco anos, com uma multa rescisória elevada, para evitar qualquer prejuízo em caso de negociação futura.

No site do clube espanhol, Gabriel Novaes já ganhou elogios ao ser anunciado oficialmente. "O jogador brasileiro tem por característica um tiro forte com a perna direita e, acima de tudo, pela força de seu jogo aéreo", escreveu o clube ao anunciar o reforço para o time B.

De acordo com o o clube catalão, o atacante foi submetido a exames físicos e médicos na semana passada e assinou o contrato nesta terça (5).