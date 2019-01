Areninha na Parangaba receberá o nome do radialista Sérgio Pinheiro

Os cidadãos de Fortaleza terão mais uma opção para a prática de esporte e lazer na Capital. Isso porque o prefeito Roberto Cláudio entrega, nesta terça-feira (22/01), às 18h, a Areninha da Vila Betânia, na Parangaba (Regional IV). A nova Areninha, que levará o nome do radialista Sérgio Pinheiro, falecido em 4 de janeiro deste ano, recebeu grama sintética, novas redes de proteção, alambrado, iluminação, arquibancadas, depósito, vestiários, acessibilidade e paisagismo. O entorno do campo também foi requalificado e ganhou iluminação pública com luz branca, parque infantil, quadra poliesportiva e bancos, transformando-se em uma área recreativa para diversas atividades.

O projeto Areninhas está urbanizando e requalificando campos de futebol em bairros com alto índice de vulnerabilidade social. O objetivo é entregar para a população equipamentos esportivos de qualidade, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física, ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã. Para isso, nas novas Areninhas também são implantados núcleos de projetos esportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel), como o Atleta Cidadão, que terá dois núcleos de futebol na praça esportiva.

Sobre o homenageado

Raimundo Sérgio de Queiroz Pinheiro, que dará nome a Areninha, nasceu em 6 de outubro de 1943 na cidade de Jaguaribe/CE, a 300Km de Fortaleza, para onde se mudou e se tornou um dos mais relevantes radialistas esportivos do Estado.

Sergio Pinheiro, como ficou eternizado, faleceu aos 75 anos, vítima de uma infecção. O carismático e contundente radialista deixou a esposa Maria Luíza Pinheiro, uma filha e dois netos.