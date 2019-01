Aposta de Lisca, Matheus Matias comemora estreia com vitória no Ceará

O bom desempenho na partida de estreia na Copa do Nordeste deu à Matheus Matias motivação para este início de temporada no Ceará. Apesar de não ter marcado em seu primeiro jogo, Matheus teve bom posicionamento dentro de campo. Vindo por empréstimo do Corinthians, o atacante comemorou o triunfo por 5 a 0 diante do Sampaio Corrêa na noite de quinta-feira (17) na Arena Castelão.

- Foi uma estreia fantástica. Entrar em campo ao lado do torcedor do Ceará e poder ajudar a equipe vencer, sem dúvidas foi especial. Fico feliz em ter ajudado com meus companheiros. Todos estão de parabéns pela partida - afirmou.

Matias chegou a ter um gol anulado durante o segundo tempo e contribuiu com um passe para que Ricardo Bueno sacramentasse a goleada de 5 a 0. Aos 20 anos, Matheus Matias é uma das apostas do técnico Lisca para esta temporada.

- Me senti muito bem dentro de campo. Fizemos uma pré-temporada muito forte, onde evoluímos muito e conseguimos nos entrosar. Então quando entrei procurei dar o meu melhor e o importante é que conseguimos uma grande vitória para iniciarmos bem a temporada - comemorou.

Neste domingo (20), o Ceará tem a disputa a Taça dos Campeões Cearenses contra o Ferroviário, na Arena Castelão, às 16 horas. Para Matheus, a partida é uma boa oportunidade para se firmar no elenco principal.

- Temos nossa primeira decisão da temporada domingo. Será uma partida complicada, é um jogo único, mas estamos preparados. Seria maravilhoso para a equipe já iniciar a temporada com um título. Então vamos entrar com força máxima para buscar essa conquista.

A Taça dos Campeões Cearenses será transmitida pela TV Verdes Mares. O site do Diário do Nordeste acompanha os detalhes em Tempo Real.