Aposentado, Cole volta ao Chelsea para trabalhar nas divisões de base

Joe Cole está de volta ao Chelsea. Após defender o clube profissionalmente e se tornar um dos principais ídolos da história recente da equipe, o ex-jogador foi anunciado, nesta sexta-feira (28), pelo time londrino, onde vai trabalhar em suas divisões de base.

Cole, de 37 anos, atuou pelo Chelsea entre 2003 e 2010. Ele vai trabalhar em diferentes categorias da equipe, o que inclui o time sub-18 do clube londrino e o elenco de desenvolvimento. Além disso, ao mesmo tempo em que exercerá tal função, vai seguir estudando para obter licenças de técnico.

"Sempre foi nossa filosofia ter um número de ex-jogadores envolvidos em nossa estrutura de técnicos para que eles possam transmitir suas experiências únicas e o que significa jogar pelo Chelsea", disse o chefe do departamento de desenvolvimento de jovens do Chelsea, Neil Bath, nesta sexta-feira. "Joe vai trabalhar com várias faixas etárias e com vários funcionários para garantir que ele possa experimentar todos os aspectos do nosso programa", acrescentou.

Cole atuou nos últimos dois anos no futebol dos Estados Unidos pelo Tampa Bay Rowdies, tendo anunciado a sua aposentadoria em setembro. O meia brilhou pelo Chelsea com a conquista de três títulos do Campeonato Inglês. Além disso, foi convocado para defender a Inglaterra nas edições de 2002, 2006 e 2010 da Copa do Mundo e na Eurocopa de 2004. E iniciou a sua carreira profissional pelo West Ham, também tendo defendido Liverpool, Lille, Aston Villa e Coventry City.