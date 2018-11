Após título da Série B, Rogério Ceni renova com o Fortaleza para 2019

Rogério Ceni está confirmado no Fortaleza para 2019. O Diário do Nordeste apurou nesta sexta-feira (30) que o técnico aceitou as propostas da diretoria do Tricolor do Pici e já acertou com o clube. Após o ano de êxito do Fortaleza, campeão da Série B do Brasileiro, Ceni agora tem a missão de montar todo o elenco para um ano em que jogará o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série A do Campeonato Brasileiro.

Logo que foi apresentado, no ano de 2017, o técnico do Leão pediu reformas no Pici. Novas instalações foram feitas no Hotel Otoni Diniz, no clube, assim como a drenagem do campo do estádio Alcides Santos e obras no espaço ecumênico, melhorias na sede administrativa, na academia e colocação do letreiro no Alcides Santos. Ceni conseguiu com patrocínios próprios a construção do campo society. Além disso, o Fortaleza reestruturou o CT de Maracanaú, onde o elenco profissional treinou para a Série B.

Para o próximo ano, o técnico segue em uma posição de protagonismo: já indicou que o clube transforme o estádio Alcides Santos em um centro de Excelência, por exemplo. Com Ceni no comando, o Leão conquistou o acesso e chegou ao título da Série B na partida contra o Avaí, pela 36ª rodada do Brasileirão. O tricolor soltou o grito de campeão com uma campanha de 20 vitórias, oito derrotas e oito empates em 36 jogos. No final da temporada foram 21 vitórias e 71 pontos conquistados.