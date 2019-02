Após provocação, Adesanya responde lutador brasileiro Paulo Borrachinha: 'macaquinho bombado'

O clima entre os lutadores Paulo Borrachinha e Israel Adesanya esquentou de vez nessa terça-feira (12), quando o lutador nigeriano resolveu responder às provocações do brasileiro, logo depois de sua vitória sobre Anderson Silva, no UFC 234.

Em entrevista ao programa americano “The MMA Hour”, Adesanya não mediu palavras ao chamar Borrachinha de "macaquinho bombado" e ressaltou seu duelo com o ex-campeão do UFC.

"Qual o nome dele, macaquinho bombado, Paula. Paula, minha p***. O que ele disse mesmo? Eu não duraria dois rounds contra ele. Veja, minha luta com o Silva foi um verdadeiro xadrez físico. Foi o mais alto nível de striking, todo o trabalho de pernas, foi bonito de se ver. Para um cara como Paula, ele é um saco de bater ambulante que anda, bombado, que lança golpes no corpo “pesado, pesado, pesado”. Traga essa coragem para cá", disse o nigeriano.

Logo depois do UFC 234, realizado no último sábado, Paulo Borrachinha postou em suas redes sociais uma mensagem criticando a performance e o físico de Israel Adesanya. “esse palhaço magricela não sobreviveria por 2 rounds comigo. Ele literalmente não me convence”, escreveu o brasileiro.

Borrachinha tem luta marcada contra o cubano Yoel Romero em abril, no combate principal do UFC Miami (EUA). Já Israel Adesanya, aguarda uma definição sobre o seu próximo adversário, já que a luta principal do UFC 234, entre Robert Whittaker e Kelvin Gastelum não aconteceu, pois o lutaor australiano foi submetido a uma cirurgia de última hora.