Após negociar com Fortaleza, atacante Rogério deve ser anunciado pelo Bahia

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Após ter negociação com o Fortaleza confirmada pela diretoria Tricolor do Pici, o atacante Rogério mudou seu destino e deve ser anunciado pelo Bahia. O jogador de 27 anos estava no Sport/PE desde 2016, onde fez 122 partidas e marcou 21 gols.

Em 2015 o atleta foi contratado pelo São Paulo, onde trabalhou com Rogério Ceni, atual técnico do Leão. Na equipe paulista, foram seis gols em 34 jogos.

Rogério também teve passagens pelo Vitória, Náutico/PE, Botafogo, Central/PE e Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.