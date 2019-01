Após jogo-treino no CT, Ceni elogia grupo e mostra foco na Série A

Na tarde de ontem, o Fortaleza fez um jogo-treino, goleando o Juazeiro por 7 a 0 no CT Ribamar Bezerra, com o técnico Rogério Ceni tendo a primeira oportunidade de ver seu time em ação na curta pré-temporada visando à estreia na Copa do Nordeste, no dia 15, contra o Náutico nos Aflitos, às 21h30. E concedendo sua primeira entrevista coletiva em 2019 (que pode ser conferida no site do Diário do Nordeste), o treinador deixou claro que o Fortaleza já está sendo preparado para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, clara prioridade da equipe leonina na temporada.

Ele destacou a formação do grupo, com característica de mais velocidade e sem um atacante de referência, na ausência de um jogador como Gustavo. Hoje o Leão conta com 6 atacantes, todos sem a característica de referência: Matheus Alessandro, Éderson, Pedro Júnior, Romarinho, Júnior Santos e Bruno Mota.

"São ótimos jogadores para 2019, com bom nível. Um time mais rápido que o do ano passado. Não tem a referência de área quando tínhamos o Gustavo, mas estamos nos ajustando para jogar a principal competição do Fortaleza no ano, que é a Série A e dentro das características que podemos jogar", esclareceu ele. Com um grupo de 23 jogadores até o momento, Ceni quer trabalhar com um elenco curto, dando lastro de investimento quando o mercado, ao fim do Campeonato Paulista, abrir para o Brasileirão. Embora admita que muitas negociações por reforços foram frustradas, como de zagueiros, ele espera um grupo competitivo para a Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, competições a disputar até abril.

"O mercado está caro. Tentamos jogadores e não conseguimos, mas não vamos estourar orçamento do clube em busca de reforços. Não encerramos a procura, embora estejamos com os jogadores que gostaríamos que estivessem aqui. Quero trabalhar com 20 ou 22 jogadores neste início para dar espaço financeiro para investirmos na janela do Paulista para o Brasileiro. Teremos o Estadual e Copa do Nordeste para dar corpo ao time e nosso objetivo é se classificar nas duas. Não iremos com força máxima em uma e largar a outra. Seremos competitivos", avisou.

Sobre reforços, Ceni declarou que ainda espera contratar um zagueiro, um segundo volante e um camisa 10.

"Ainda buscamos um zagueiro, já que o Derley pode jogar ali e está treinando na função. Além disso, buscamos um segundo volante, um camisa 10 de ofício".

Em seguida, ele admitiu o interesse no volante uruguaio Santiago Romero. "O Santiago estamos olhando, acho que está próximo, vejo como um bom segundo volante. Sempre com vontade de vencer como é o uruguaio", admitiu.

Foco total

Com duas competições paralelas no início de temporada, a Copa do Nordeste e o Estadual, Ceni não elegeu prioridades, preferindo pensar jogo a jogo e agindo de acordo com o desenrolar dos jogos.

"Serão 7 jogos no Cearense e 8 pela Copa do Nordeste neste início. O Estadual tem seu charme pela rivalidade com Ceará e Ferroviário, e o Regional um pouco mais longa e se torna um pouco perigosa pela fase final ser durante a Série A. Portanto, são 15 jogos que iremos jogar com o mesmo foco", finalizou ele.

Confira na íntegra a entrevista:

Primeira parte

Segunda parte