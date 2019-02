Após grande estreia no estadual, Lisca promete Ceará "esperto e motivado" contra Central-PE

Após o bom desempenho na estreia no Campeonato Cearense, o Ceará está de olho no próximo desafio: o Central-PE. A partida vale vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. Para o jogo em Caruaru, Lisca promete um time "esperto e motivado".

"Respeitamos muito a equipe do Central, o trabalho do Estevam está muito bom, ano passado foi vice-campeão Pernambucano, tem um time muito experiente, dispensa comentários. Time esperto e motivado, mas vai pegar um time esperto e motivado também. esses jogos são mais emocionantes. Tudo ou nada", destacou o técnico alvinegro.

A equipe do Vovô treina na manhã desta segunda-feira. O comandante prefere não falar em time titular ainda, devido ao volume de competições, e aposta no rodizio de atletas para testar as posições. Duas estreias que deixaram o torcedor otimista foram o atacante Roger e o goleiro Richard. Recém-chegados, os atletas corresponderam as expectativas de Lisca na goleada do Vovô em cima do Floresta.

"Foi uma estreia muito boa. Dois caras experientes. Já esperava a atuação dos dois. Richard dá tranquilidade, grande jogador, muito entrosado. Está em uma briga muito boa com Diogo e Fernando Henrique. Roger traz um posicionamento e maturidade grande", apontou.

O Ceará volta a jogar na quarta-feira (6), em partida importantíssima válida pela Copa do Brasil. O time enfrenta o Central- PE no estádio do Lacerdão, às 22h15 (horário de Brasília).