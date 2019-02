Após falhar no UFC Fortaleza, Sarah Frota subirá para categoria peso-mosca

A lutadora Sarah Frota ficou longe de bater o peso da categoria peso-palha do UFC em sua estreia no último sábado (2), no UFC Fortaleza. "A Treta", como é conhecida no mundo da luta, ficou mais de 3 quilos acima do limite da categoria peso-palha e mesmo assim não foi bem no octógono.

Para completar, além da punição em 40% de sua bolsa, que foi revertida para a adversária, Livinha Souza, a lutadora natural de Goiânia conheceu sua primeira derrota na carreira. O insucesso no último fim de semana na Capital cearense fez Sarah agir rápido

Cria da última edição do Contender Series Brasil (reality show do UFC), ela segue, agora, para a divisão peso-mosca do evento, que tem como campeã a peruana Valentina Shevchenko. A informação foi dada pelo site MMA Fighting, nessa quarta-feira (6). Sarah Frota tem um cartel de nove vitórias e apenas uma derrota (para Livinha Souza) por decisão dividida.