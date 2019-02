Após dois gols, Chico é elogiado por Lisca e espera mais pelo Ceará

Ao montar dois times diferentes para iniciar a temporada recheada de jogos, o técnico Lisca tem observado seus jogadores para montar um time titular ideal para a disputa da Série A do Brasileirão. E no time considerado ‘alternativo’ que goleou por 4 a 0 na Arena Castelão o Floresta, no domingo, na estreia do Campeonato Cearense já pela 2ª fase três jogadores se destacaram: o goleiro Richard, o meia Chico e o atacante Roger.

Como Richard e Roger foram contratados com ‘status’ de titulares e logo devem estar no time ‘principal’, o meia Chico se credencia, com os dois gols que fez, a uma vaga no time titular, mesmo com a concorrência pesada de Ricardinho e Felipe Silva.

Chico já havia sido testado no time ‘A’ por 40 minutos - 15 contra o CRB e 25 ante o Sampaio Corrêa, ambos pelo Nordestão - além de ser titular pelo time ‘B’ diante do Ferroviário, na Taça dos Campeões, na derrota por 1 a 0.

Mas foi mesmo diante do Floresta que o meia mostrou toda sua qualidade, marcando dois gols após assistências do centroavante Roger.

Apareceu

Feliz pelos gols e pela vitória alvinegra na estreia, Chico espera ter criado uma dúvida na cabeça do técnico Lisca.

“Tento obedecer a tática do professor, jogando por dentro ou mais aberto. Tenho facilidade para jogar e estou pronto para o que ele definir. Os gols ajudaram o time e estou muito feliz. Respeito meus companheiros que estão em fase boa, mas estamos aí brigando, treinando, para buscar o espaço também. Temos um grupo forte para buscar a titularidade”, disse ele.

Chico destacou que tenta obedecer o pedido tático de Lisca e o treinador o elogiou bastante após a partida.

“O Chico esteve muito bem, um jogador multifuncional, joga pelos dois lados, por dentro, muito consciente taticamente. Pela origem, coreano, os caras são sempre ‘retinhos’. Tu pede uma coisa, ele cumpre e ainda faz mais”, disse Lisca.

Nos dois gols que marcou, Chico recebeu passes de Roger. Ou seja, os papéis foram trocados, com o meia recebendo passe do centroavante.

O meia acredita que a tática de Lisca, ao escalar dois centroavantes - Roger e Matheus Matias - confundiu os marcadores ao deixá-lo com mais liberdade para entrar na área.

“Os zagueiros, tendo dois grandalhões para marcar, deixaram espaço para mim. Eu pude aparecer por dentro, aberto, e finalizar as jogadas”.

Grato a Roger pelos passes, Chico espera retribuir nos jogos seguintes. “Na próxima (vez), quero colocá-lo na cara do gol, para que ele faça gols também”.

Amanhã, o Ceará enfrenta o Central de Caruaru pela 1ª fase da Copa do Brasil, em jogo único, às 21h15 (horário de Fortaleza. Um empate classifica o Vovô. “O jogo é difícil, sabemos do regulamento e vamos buscar a classificação”.