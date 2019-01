Após derrota para o Floresta, Roberto Carlos não é mais técnico do Iguatu

A equipe do Iguatu, por meio do site oficial, oficializou o desligamento do treinador Roberto Carlos, após derrota em casa para o Floresta por 3x2 na tarde do último sábado (19).

O treinador deixa a equipe após 4 jogos na temporada, tendo conquistado apenas 1 ponto, com um empate e três derrotas.

De acordo com a diretoria do Iguatu, outro nome já deve ser anunciado ainda neste domingo (20).

O Azulão volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30, quando enfrenta o Atlético Cearense, no estádio Presidente Vargas.