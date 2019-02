Após cirurgia de emergência, Whittaker pede desculpas aos fãs e a Gastelum por ausência no UFC 234

Após ser retirado de última hora do card do UFC 234 e se submeter a uma cirurgia de eemergência, o campeão da categoria peso-médio do UFC, Robert Whittaker, fez uma declaração em suas redes sociais, se desculpando pela ausência no evento realizado no último sábado, na Austrália.

“Deixe-me dizer que sinto muito por todos os meus amigos e familiares e fãs que vieram assistir meu show. Mas infelizmente não pude estar lá. Eu tentei o meu melhor para tentar balançá-lo. Eu estava lutando contra os médicos até que eles disseram: 'Você tem que fazer uma cirurgia ou perderá parte do seu intestino'. Ou pode ser potencialmente fatal. Eu tive que olhar para a minha saúde primeiro. Me desculpe, pessoal”, disse o lutador australiano.

Em outra parte do cometário, Whittaker preferiu também se desculpar com o seu adversário, Kelvin Gastelum, a criticar a postura do lutador americano, que tirou fotos com o cinturão do UFC e afirmou ser o novo campeão da categoria, já que o australiano não subiu no octógono.

"Sinto muito por Gastelum porque ele veio aqui, preparou-se e percorreu um longo caminho e eu não pude dar-lhe um show.", ressaltou Whittaker.

Confira o vídeo postado pelo lutador australiano: