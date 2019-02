Após brilhar no UFC Fortaleza, Johnny Walker enfrenta Misha Cirkunov no UFC 235, dia 2 de março

Considerado um dos talentos mais primissores do MMA brasileiro, o carioca Johnny Walker já tem novo compromisso marcado na maior organização de artes marciais mistas do mundo. No dia 2 de março, no UFC 235, em Las Vegas, ele enfrenta o canadense Misha Cirkunov, que ocupa a posição de nº 14 no ranking da categoria meio-pesado.

Cirkunov esteve em ação em outubro do ano passado, quando conseguiu uma vitória por finalização, no primeiro round, sobre Patrick Cummins. Já Johnny Walker teve uma atuação fenomenal em Fortaleza, ao bater Justin Ledet por nocaute em apenas 15 segundos de luta.

Uma nova vitória do brasileiro no UFC 235 pode significar muito, já que o campeão da sua categoria, Jon Jones, defende o cinturão no evento, ao enfrentar Anthony Smith na luta principal.

Confira o card do UFC 235:

Peso-meio-pesado: Jon Jones x Anthony Smith

Peso-meio-médio: Tyron Woodley x Kamaru Usman

Peso-meio-médio: Ben Askren x Robbie Lawler

Peso-palha: Tecia Torres x Weili Zhang

Peso-galo: Cody Garbrandt x Pedro Munhoz

Peso-pena: Jeremy Stephens x Zabit Magomedsharipov

Peso-meio-pesado: Misha Cirkunov x Johnny Walker

Peso-meio-médio: Diego Sanchez x Mickey Gall

Peso-médio: Charles Byrd x Edmen Shahbazyan

Peso-galo: Gina Mazany x Macy Chiasson

Peso-galo: Marlon Vera x Frankie Saenz

Peso-palha: Polyana Viana x Hannah Cifers

Peso-galo: Alejandro Perez x Cody Stamann