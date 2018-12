Após acerto verbal, Lisca assina renovação com o Ceará

Com acerto verbal já chegado há uma semana, o técnico Lisca assinou, nesta quarta-feira (12), a renovação de seu vínculo com o Ceará para 2019. O treinador teve sua primeira passagem por Porangabuçu em 2015, quando livrou o time do rebaixamento para à Série C do Brasileirão, mas, após um mau início em 2016, o treinador acabou deixando o cargo do Alvinegro.

Três anos depois, na 10ª rodada da Série A do campeonato nacional, Lisca retornou ao Vovô com o mesmo objetivo de livrar o clube do rebaixamento. Com uma missão mais difícil, que era manter a equipe na elite do futebol brasileiro, o comandante liderou o grupo que foi responsável por uma grande reviravolta no certame e não só alcançou o objetivo, como também quase levou à classificação para a Sul-americana.

Sob os comandos do técnico, foram 59 jogos disputados com 27 vitórias, 18 empates e 14 vitórias.

"2019 já começou. Estamos trabalhando muito na prospecção para o próximo ano. A manutenção da base, que é muito importante, e a chegada de jogadores pontuais, que possam nos ajudar muito, para crescermos cada vez mais, nos consolidarmos no cenário nacional e conquistarmos os títulos que a gente tanto sonha", disse o técnico.

Através das redes sociais, o clube anunciou a assinatura da prorrogação contratual com o treinador.

"Sabatina" de torcedores

Na noite desta terça-feira (11) o treinador do Vovô respondeu a uma série de dúvidas de torcedores em um grupo do WhatsApp. Na conversa, o Lisca confessou que participa das reuniões de contratações com o presidente Robinson de Castro e o diretor de futebol Marcelo Segurado. O técnico também contou que deseja trabalhar com 24 atletas de linha e quatro goleiros em seu plantel para 2019.

"Eu pretendo trabalhar com 24 jogadores de linha e quatro goleiros. São 28 jogadores e mais os meninos da base. Lateral-direito vai permanecer, se Deus quiser. Lateral-esquerdo estamos trazendo um nome, não posso revelar, mas vocês vão gostar. Um jogador de alto nível, não estava no Brasil. Espero que amanhã (nesta quarta) ele seja anunciado", informou o técnico. Especula-se que o atleta que vinha atuando fora do país seja Cristovam. O lateral estava no Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, e trabalhou com o treinador no Paraná Clube no ano passado.

"Estou muito participativo nessa montagem (do elenco). Lucas Fernandes (Vitória), Giovanni (Goiás), Leandro Pereira (Chapecoense), Léo Ceará (Vitória), Lima (Grêmio).. alguns deles nós estamos conversando e um ou dois já estão encaminhados", disse o comandante do time de Porangabuçu.

"O Felipe Baxola eu espero ele aqui com a camisa 10 e ele escolhe onde vai jogar. Ele é diferenciado, tem uma ótima relação comigo e com o Robinson, quem sabe", comentou sobre o meia que atuou pelo clube na Série B de 2016 e atualmente joga no Sanfrecce Hiroshima, do Japão.

Lisca garantiu que o Ceará vai incorporar atletas da base como os laterais Gimenez e Matheus, volantes Vinícius e Jorge e os meias e atacantes Kendy, Eduardo e Rick Jonathan. O técnico afirmou ainda que o clube quer Samuel Xavier e vai anunciar um reforço para a lateral-esquerda.

"Ele (Samuel Xavier) não quer permanecer no Sport, não vai permanecer. A gente está pensando em dar uma valorizada para ele dar sequência junto com o lateral-direito que a gente está trazendo", finalizou.

Samuel pertence ao clube pernambucano e espera as eleições no clube da Ilha do Retiro para que sua situação seja resolvida.