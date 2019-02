Após a Série A, apenas quatro atletas estão no time-base do Ceará

A cada fim de temporada, os clubes buscam manter grande parte de um elenco para uma continuidade, principalmente após um ano de sucesso, como foi o caso do Ceará em 2018, com o título Estadual e a permanência na Série A após uma reação notável no returno. Mas com uma campanha tão marcante, vista por todo o País, principalmente ao bater gigantes como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Atlético/MG, o clube não conseguiu manter seus destaques, perdendo cinco peças importantes após a Série A: o goleiro Everson, o volante Richardson, e os atacantes Arthur, Leandro Carvalho e Calyson.

Com as perdas e uma reformulação “forçada”, Lisca precisou iniciar a temporada com um time praticamente novo, com apenas quatro titulares da campanha (o lateral-direito Samuel, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Edinho), já que o zagueiro Tiago Alves e o meia Juninho Quixadá seguem contundidos.

“Do time que terminou o ano passado, muito bem, com toda aquela recuperação na Série A, hoje temos à disposição para jogar apenas Samuel, Luiz Otávio, Felipe Jonatan, e Edinho. Perdi os quatro da frente, mais o Richardson e o Everson, além do Tiago e o Juninho Quixadá que estão fora ainda”, analisou Lisca.

E a lista de titulares pode diminuir ainda mais. Isso porque o lateral-esquerdo Felipe Jonatan pode ser mais um a deixar o Alvinegro, após receber propostas de outros clubes. Na quarta-feira, após a vitória por 2 a 0 diante do Horizonte pelo Campeonato Cearense, Lisca admitiu que a saída de Felipe Jonatan é iminente. “Desde o ano passado, os clubes vêm fazendo propostas e o Robinson rechaçando, pois não é do nosso interesse, queremos o Felipe Jonatan mais um pouco no Ceará. Ontem, o Robinson me colocou que o assédio está muito grande. E são vários times, não apenas um. Tem uma multa rescisória legal e os clubes estão a fim de investir. Se chegarem na multa não tem o que fazer”, disse Lisca.

Com multa de R$ 6 milhões, Felipe Jonatan foi alvo de Atlético/MG e Santos, mas as negociações não evoluíram.

“O Ceará está fazendo uma proposta de permanência, cedendo uma parte do percentual do passe para ele. Mas se ele for embora, teremos o maior orgulho de ter participado da formação dele. O Felipe tem um potencial muito grande”, disse Lisca.



‘Novo’ time

Sobre o processo de reestruturação do grupo e do time titular com seis peças diferentes, Lisca entende como um período de paciência e muito trabalho.

“Estamos praticamente remontando todo o time. Os clubes estão vindo aqui se servir do Ceará. É um processo difícil, de reformulação, com avaliação de jogadores. Estou feliz pois estamos liderando dois campeonatos e na 2ª fase na Copa do Brasil. Ainda podemos evoluir e crescer, mas é bom conseguir isso estando na frente”, analisou ele.

O ‘novo’ time titular do Ceará conta com sete novas peças, com as adições de jogadores importantes na campanha da Série A do Brasileiro, que eram opções (como o zagueiro Valdo, o volante Juninho e o meia Ricardinho), além dos reforços: o goleiro Richard, o meia Felipe Silva, e os atacantes Vitor Feijão e Roger.

Com a formação titular, o Vovô encara o Vitória neste sábado pela Copa do Nordeste, às 16 horas, no Estádio Barradão, pela 4ª rodada. Com 7 pontos faturados, o Ceará é o líder do Grupo B, enquanto o time baiano, que vem de eliminação na Copa do Brasil, tem 3 pontos.