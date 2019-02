Amanda Nunes diz que aceita descer de divisão e disputar título dos moscas contra Shevchenko

A brasileira Amanda Nunes aproveitou a pausa entre o card preliminar e o principal do UFC Fortaleza, que acontece na noite deste sábado (2), para conceder entrevista coletiva no CFO e disse que topa uma nova luta contra a rival Valentina Shevchenko.

"Se me oferecerem a luta eu desço de divisão, sem problema, e vou buscar esse cinturão. Eu sei que posso vencer a Valentina mais uma vez. Isso já foi provado", declarou a Leoa, que recentemente destronou Cris Cyborg e conquistou o título da categoria peso-pena feminino do UFC.

Amanda Nunes é cotada para enfrentar a americana Holly Holm, ex-campeã da divisão peso-galo feminino do evento, em maio, na cidade de Curitiba, na luta principal do segundo evento do UFC a ser realizado no Brasil este ano.