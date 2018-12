Alunas e professores da Unifor são convocados para amistosos da Seleção Brasileira de Futsal

As alunas e atletas Ana Carolina dos Reis (goleira) e Pholyana Caroline Soares (atacante) e os professores Wilson Sabóia e André Igor Fonteles, do curso de Educação Física da Universidade de Fortaleza (Unifor), foram convocados para representar a Seleção Brasileira de Futsal Feminino durante a realização da IV Clínica de Futsal Feminino em dois jogos amistosos contra a seleção da Argentina.

Os jogos amistosos contra a seleção da Argentina ocorrerão em 15 de dezembro às 17h, e 16 de dezembro às 15h, no Ginásio Esportivo da Unifor. Quem estiver participando da clínica poderá acompanhar o jogo treino da Seleção Brasileira contra a Seleção Cearense de Futsal dia 14 de dezembro, de 15h às 16h45. A entrada no evento e nos jogos é gratuita, mediante inscrição. Confira abaixo a programação.

A Clínica de Futsal Feminino é iniciativa da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), com o objetivo de promover treinamento das jogadoras da seleção brasileira para campeonatos nacionais e internacionais, oferecendo cursos, palestras e oficinas gratuitas para profissionais da área, com a participação da comissão técnica da equipe nacional.

A IV edição do evento será realizada em Fortaleza e terá como sede a Universidade de Fortaleza. Para a ministração das aulas e palestras sobre futsal, participarão os professores Wilson Sabóia e André Igor Fonteles da Unifor e os profissionais Alexandre Politzer, Naiara Gresta e Rogério Gedeon.

Para o professor Wilson Sabóia, as expectativas são positivas. “A intenção é fazer dois grandes amistosos contra a seleção da Argentina, verificar se no treinamento dá para as atletas pegarem as movimentações ofensivas e defensivas que a gente acredita serem interessantes”, destaca.

“Um evento desse porte para a Universidade de Fortaleza, e, em particular, para o curso de graduação em Educação Física, seja da licenciatura ou bacharelado, é uma aula viva. Os alunos podem vivenciar o desporto de alto rendimento, com uma seleção brasileira disputando jogos amistosos aqui em nosso Campus”, complementa Sabóia.