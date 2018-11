Alemanha é rebaixada na Liga das Nações com vitória da Holanda sobre França

Mesmo afastada das grandes competições, a Holanda deu uma prova de força nesta sexta-feira (16), em Roterdã. A equipe comandada por Ronald Koeman derrotou a atual campeã do mundo França pelo placar de 2 a 0 e deu passo importante para avançar de fase na Liga das Nações. De quebra, o resultado favorável ao time laranja rebaixou a Alemanha para a próxima edição do torneio da Uefa.

O resultado conquistado com os gols anotados pelo meio-campista Wijnaldum e Memphis Depay, em pênalti no último minuto de partida, deixou os holandeses em situação favorável. Com seis pontos em três rodadas e um compromisso pela frente, a equipe depende apenas de si para ultrapassar a França, que já encerrou participação nesta primeira etapa, e avançar para a fase final do torneio.

Para deixar também a França para trás, a Holanda precisa só empatar com a Alemanha, na próxima segunda-feira (19), em Gelsenkirchen. No critério de desempate com os campeões mundiais, os holandeses avançam simplesmente pelo saldo de gols no confronto direto com os franceses, que triunfaram por 2 a 1 em Saint-Dennis.

O rebaixamento para a o segundo grupo de seleções da Liga das Nações ratifica o péssimo momento vivido pela seleção alemã desde a pífia participação na Copa do Mundo. Em três compromissos, o time tetracampeão mundial somou apenas um ponto - empate sem gols com a França. São cinco gols sofridos e apenas um marcado a um jogo da despedida melancólica no torneio.

O jogo

Para ser a primeira do grupo, a Holanda precisa apenas de um empate com a Alemanha, na próxima segunda-feira (19)

Contando com o apoio da torcida no De Kiup, a seleção holandesa desde o início assumiu o papel de protagonista da partida. Com um meio-campo dinâmico e sem uma referência propriamente dita no ataque, a equipe de Ronald Koeman dominou uma França distante daquela campeã do mundo há quase seis meses. Hugo Lloris, antes dos 15 minutos, precisou fazer duas boas defesas em chutes de Wijnaldum e Depay.

A Holanda controlava o ritmo de jogo. Tanto tecnicamente quanto taticamente, a equipe da casa se sobrepunha sobre uma apática seleção francesa. Entretanto, somente após uma falha individual, o placar acabou alterado. Aos 44 minutos, após lançamento para a área, o meio-campista N'Zonzi falhou ao tentar cortar a bola e desviou de cabeça nos pés de Ryan Babel. O atacante holandês finalizou e viu Lloris fazer um milagre, mas Wijnaldum, atento ao rebote, abriu o placar.

O placar parcial não alterou o comportamento holandês. A equipe da casa, que exerceu marcação pressão sobre a defesa rival durante boa parte do duelo, seguiu em ritmo acelerado e só era parada pela ótima atuação de Lloris. Aos 16 minutos, Blind levantou na cabeça de Dumfries, que cabeceou para excelente intervenção do goleiro francês. No rebote, o capitão evitou novamente o segundo gol rival.

A Holanda manteve a postura agressiva até o fim e acabou recompensada. De tanto insistir, o time da casa chegou ao segundo gol e deu uma maior justiça ao confronto. De Jong foi derrubado dentro da área, e Depay, grande destaque da partida, cobrou a penalidade com cavadinha para superar Lloris e decretar o resultado final.

Ficha técnica

Holanda 2x0 França

Estádio: De Kuip, em Roterdã (Holanda)

Juiz: Anthony Taylor (ING)

Cartões amarelos: Wijnaldum (H); Kanté e Digne (F)

Gols: Wijnaldum, aos 44min do 1º tempo, e Memphis Depay, aos 48min do 2º tempo

Holanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Blind; De Jong, De Roon e Wijnaldum; Bergwijn (Promes), Memphis Depay e Babel - T: Ronald Koeman.

França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Digne; Kanté e N'Zonzi (Ndombele); Mbappé, Griezmann e Matuidi (Sissoko); Giroud (Dembélé) - T: Didier Deschamps.

Confira os melhores memes do rebaixamento da Alemanha:

2014- Alemanha campeã do mundo

2017- Alemanha campeã da Copa das Confederações

2018- Alemanha eliminada na copa do mundo na fase de grupos e rebaixada na UEFA Nations League pic.twitter.com/kDstqC1f9e — Premier League da Depressão (@bpldadepre) November 16, 2018

A Alemanha foi rebaixada pic.twitter.com/TTqjnxMjuq — morgada (@luatore) November 16, 2018