Adriano Imperador diz que não se aposentou e cogita retorno em time brasileiro

Adriano avisou que ainda não colocou um ponto final em sua carreira como jogador de futebol. Durante entrevista à DAZN, na Itália, o Imperador ficou com os olhos marejados em alguns momentos e deixou claro que só voltaria aos gramados se fosse para atuar no Brasil.

"Estou feliz com os amigos e minha família no Rio de Janeiro. Vivendo uma vida normal... Não me aposentei, só decidi dar uma pausa. Se surgir a oportunidade de voltar, eu voltarei, mas só no Brasil. Não consigo ficar longe da família, tenho três filhos. Voltaria a jogar no Brasil", afirmou.

Em agosto de 2018, a diretoria do Corinthians teve de vir a público para negar um suposto interesse por Adriano, que havia visitado o camarote de Andrés Sanchez, presidente corintiano e seu amigo.

Na última quinta-feira (20), o UOL Esporte publicou que o Imperador assinou contrato e autorizou a produção de um documentário sobre sua vida, além de um filme baseado em fatos. As produções não têm data de lançamento, mas a previsão é de 2020.

Embora diga que só voltaria a jogar no futebol brasileiro, Adriano não escondeu sua admiração por Mauro Icardi, da Internazionale de Milão, e deu a entender que gostaria muito de atuar ao lado do argentino no ataque.

"Icardi é um grande jogador e ainda é muito jovem. Eu e ele teríamos feito uma parceria incrível dentro de campo", comentou o veterano. Curiosamente, Icardi já disse que se tornou torcedor da Inter por causa de Adriano.